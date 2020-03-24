Корнилов объяснил, почему США не обнародуют на суде по делу MH17 свои снимки

Москва, 24 марта. Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов выразил сомнения, что Вашингтон по требованию Гаагского суда решит обнародовать снимки по делу рейса MH17.

В интервью «ПолитЭксперту» Корнилов заявил, что сейчас суд пытается установить существование и достоверность фотографий. Снимки, кроме американцев, видели только члены Совместной следственной группы, по словам которых, на фотографиях лежит гриф «секретно». Таким образом доступ к снимкам для суда также ограничен.

Корнилов допускает, что Вашингтон, ссылаясь на секретность, откажется обнародовать данные. А значит суду нужно будет определяться, стоит ли приобщать снимки к материалам дела или же нет. В случае положительного решения становится непонятно, как именно нужно строить защиту адвокатам, представляющим интересы «обвиняемых», которым не будут демонстрировать «улики».

«Голландский суд может принимать решения только о рассекречивании каких-то голландских документов, спецслужб и так далее. Но это суверенное решение американских спецслужб. И в этом смысле голландский суд в некотором роде ограничен», — подчеркнул Корнилов.

Напомним, авиалайнер Boeing, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. В результате катастрофы погибли 298 человек. Расследованием инцидента занималась международная Специальная следственная группа, которая практически сразу безосновательно обвинила в трагедии Россию.

Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что расследование дела о крушении малазийского Boeing-777 не может быть объективным без участия России, передавала «Газета.ру». По его словам, начавшийся 9 марта в Нидерландах судебный процесс по данному делу носит крайне политизированный характер.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя начало в Нидерландах судебного процесса по делу МН17, заявила, что после первых слушаний подтвердилась обоснованность оценок российской стороны, передавал RT. По ее словам, «обратила на себя внимание бесцеремонная линия стороны обвинения, которая… требует от суда лишь поскорее формально санкционировать навязываемую единственную версию произошедшего».