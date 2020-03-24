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Милонов придумал наказание для Джигана за нарушение карантина во время пандемии

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Милонов придумал наказание для Джигана за нарушение карантина во время пандемии

Москва, 24 марта. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на действия рэпера Джигана, который, как пишет ряд СМИ, нарушил карантин после возвращения в Россию из США.

По данным «Комсомольской правды», находясь в карантине, рэпер организовал в своем загородном доме вечеринку. К нему в гости приехали как минимум четыре человека. Они вместе курили кальян и танцевали, ведя в Instagram прямую трансляцию происходящего.

Милонов заявил, что своим поведением Джиган продемонстрировал «пренебрежительное и намеренно показное отношение к карантинным мерам», назвав его поступок «первостатейным негодяйством».

Депутат предложил наказать рэпера, добавив на все его клипы и песни маркировку, где было бы написано, что Джиган является «нарушителем карантина и потенциальным разносчиком заразы».

«И так наказать пожизненно, чтобы его не Джиганом запомнили, а «мистером микробом», — добавил депутат.

Как сообщает телеканал «360», в рамках борьбы с распространением инфекции премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи до 27 марта создать специальную систему отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом. Сообщается, что она будет работать на основе данных телефонов о геолокации. Те, кто взаимодействовал с зараженными, будут получать оповещение об этом через сообщения и должны будут самоизолироваться.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 380 тысяч человек. От коронавируса погибло более 16 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

Милонов придумал наказание для Джигана за нарушение карантина во время пандемии

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Источник: РИА Новости
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