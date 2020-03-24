Bloomberg предсказал Европе крупнейший кризис из-за коронавируса

Нью-Йорк, 24 марта. Аналитики американского издания Bloomberg заявили, что еврозона может погрузиться в самый большой экономический кризис в своей истории. Причиной тому станут меры, которые принимаются для борьбы с коронавирусом. Из-за массового карантина в Европе наблюдается фактическая остановка предприятий.

Соответствующее заявление эксперты сделали, проанализировав PML, показатель, который отражает индекс деловой активности. На фоне распространения эпидемии он достиг своего минимума начиная с 1998 года и установил антирекорд.

«Деловая активность по всей еврозоне рухнула в марте в объеме, значительно превышающем тот, который наблюдался даже в разгар мирового финансового кризиса», – цитирует зарубежное издание экономиста Криса Уильямсона.

Отмечается, что хуже всего ситуация складывается в сфере услуг. Например, в туристическом и ресторанном бизнесе. Эксперты ожидают сильнейшее падение ВВП, поскольку спрос на отдельные товары уже рухнул. Например, экономическая ситуация заставила крупные европейские автоконцерны приостановить свое производство.

Тем временем, в связи с постоянным ростом числа умерших, власти ряда европейских стран заявили, что больницам не хватает мест для хранения тел. В Испании в морг преобразовали торговый центр, а в Италии умерших стали свозить в храмы. Крематории в этих странах работают круглосуточно, но даже в таком режиме не справляются с нагрузкой, пишет «Газета.ru».