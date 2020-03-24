Число заразившихся коронавирусом в мире за шесть дней увеличилось вдвое

Москва, 24 марта. Общее число заразившихся новым типом коронавируса в мире превысило 400 тыс., таким образом за шесть дней показатель увеличился вдвое, свидетельствуют статистические данные, собранные ТАСС.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил 23 марта, что распространение COVID-19 ускоряется. По официальным данным ВОЗ, в мире заражены 334 981 человек, скончались 4,37% из них — 14 652.

Агентство обращает внимание на тот факт, что статистика всемирной организации отстает от заявлений властей стран, где зафиксирован коронавирус. Согласно последним суммарным данным, всего в мире COVID-19 заражены уже 403 868 человек, умерли 4,51% из них — 18 221.

Скорость распространения вируса действительно резко увеличивается. Как передавала «Газета.ру», первые 100 тыс.человек заразились коронавирусом за 67 дней, следующие 100 тыс. за 11 дней и дальнейшие 100 тыс. за 4 дня. 22 марта в мире насчитывалось более 300 тысяч инфицированных, рубеж в 400 тысяч был преодолен уже через два дня.

Согласно официальным данным ВОЗ на вечер вторника, в России общее число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 438. Летальных случаев не зафиксировано.

Сейчас основной очаг распространения инфекции находится в Европе. Тяжелая ситуация скрадывается в Испании и Италии. Во Франции во вторник число умерших из-за COVID-19 превысило тысячу человек, передавал RT. Число погибших за сутки увеличилось на 240 и составило 1100. Число заразившихся составляет 22,3 тыс.