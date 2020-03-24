Пользователи Instagram едва сумели отговорить Рудковскую от полета на Мальдивы

Москва, 24 марта. Продюсер Яна Рудковская поделилась со своими поклонниками планами съездить на Мальдивы, несмотря на бушующую пандемию коронавируса. Она спросила у поклонников, стоит ли ей покидать Россию, если ее билеты на самолет датированы 25 марта.

Она рассказала, что пока не знает, как ей поступить. Рудковская, по ее словам, не хотела бы отказываться от поездки, но ее пугает возможный риск. Подписчики поспешили отговорить ее от идеи поездки, призвав Рудковскую и ее супруга Евгения Плющенко остаться дома.

Сама Рудковская отметила, что авиасообщение между Россией и Мальдивами пока не разорвано, а выбранный ею остров пока открыт для туристов. Комментаторов такая позиция продюсера сильно удивила, ведь еще недавно Рудковская добровольно согласилась на двухнедельный карантин после посещения Парижа. Она даже перенесла празднования дня рождения, к которому готовилась с осени прошлого года.

Через несколько часов Рудковская все же изменила свое решение, написав в своем Instagram, что останется с семьей дома.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что эпидемия была спровоцирована новым видом коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире достигает 380 тысяч человек. От вируса скончались более 16 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в Ухани.