Чего ждать от дистанционного обучения? Николай Стариков

Для предупреждения развития коронавируса в российских школах и университетах ввели дистанционное обучение. Номинально каникулы продлили до 12 апреля. Но фактически каждый родитель оказался в ситуации, когда он должен стать учителем. Преподаватель информатики и председатель петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов рассказал об особенностях домашнего дистанционного обучения.

Например, со своими учениками он уже наладил связь. В частности, преподаватель считает, что для каждого родителя будет крайне полезно увидеть своего ребенка в качестве школьника.

В настоящий момент учителя думают о том, как преподавать урок: проводить ли занятия онлайн в определенное время, или же давать задания для самостоятельной работы.

Николай Стариков, в свою очередь, выразил опасения, что такая форма обучения может стать постоянной. Оба сошлись во мнении, что подобный опыт в любом случае будет полезен.