ФСБ заявила о причастности террориста из Уфы к ИГИЛ

Уфа, 24 марта. Боевик, ликвидированный в Уфе сотрудниками управления Федеральной службы безопасности РФ в Башкирии, входил в террористическую организацию «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена на территории России). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в автомобиле мужчины было обнаружено самодельное взрывное устройство в снаряженном состоянии, а также пистолет Макарова и боеприпасы к нему.

«В связи с опасностью взрыва при разминировании, устройство массой около четырех килограммов уничтожено на месте взрывотехниками», – поясняет УФСБ.

По данным силового ведомства, член ИГИЛ планировал совершить теракт в Уфе. В настоящее время по данному факту возбуждено дело, идет поиск возможных соучастников преступления, сообщает РИА Новости.

Напомним, спецоперация по ликвидации террориста состоялась на въезде в город в субботу, 21 марта. Правоохранители предприняли попытку остановить легковой автомобиль, за рулем которого находился преступник. Но он проигнорировал их законные требования остановиться и сдаться. Вместо этого он открыл огонь.

Произошла перестрелка, в ходе которой преступник был нейтрализован, больше никто не пострадал.

1 Организация запрещена на территории РФ.