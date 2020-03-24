Два турецких военнослужащих подорвались на СВУ в Идлибе

Идлиб, 24 марта. Во время патрулирования двое турецких военных подорвались на мине в бронемашине и получили ранения, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Боевики, неподконтрольные турецкой стороне, продолжают совершать провокации в Идлибской зоне деэскалации. Во вторник на пути следования турецкой колонны в ходе патрулирования в районе населенного пункта Сфухон провинции Идлиб сработали несколько самодельных взрывных устройств, которые заложили террористы.

«В результате подрывов повреждено два бронеавтомобиля. Двое турецких военнослужащих получили ранения», — сообщили в ЦПВС.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем военном.

Федеральное агентство новостей сообщало, что, по информации Минобороны РФ, российской частью представительства было зафиксировано семь фактов открытия огня в Идлибе. В свою очередь турецкая часть представительства сообщила о четырех случаях нарушения режима тишины, три из которых произошли в Идлибе и один в Латакии.