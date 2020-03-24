Трамп попросил Эр-Рияд действовать так, чтобы падение цен на нефть не повредило США

Вашингтон, 24 марта. Президент США Дональд Трамп попросил правительство Саудовской Аравии не допускать падения цен на нефть до уровня, который был бы опасен для американских производителей.

Соответствующее заявление Трамп сделал во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Как сообщает агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на зарубежное издание Politico, глава Белого дома сказал, что «не возражает против планов королевства по увеличению объемов добычи нефти в попытке вытеснить Россию с определенных рынков».

Трамп также попросил принца не допустить, столь сильного падения стоимость нефти, чтобы оно причинило ущерб американским производителям.

Напомним, ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что обрушение цен на нефть стало поводом для организации новой информационной атаки США на Россию.

Он обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп тут же обвинил Москву в нефтяном кризисе, хотя ценовую войну развязал главный арабский союзник Америки — Саудовская Аравия. Именно Эр-Рияд, считает Баранец, несет ответственность за обрушение цен на нефть.