Вашингтон, 24 марта. Президент США Дональд Трамп заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган готов заключить сделку с курдами.

«Я сказал Эрдогану: подпиши договоренности, заключи мир. Он не очень хотел, курды не очень хотели... Он согласился на эту зону безопасности. Вдруг они начинают воевать, другие страны подключаются. Тогда я говорю: заключите договоренности. Они говорят: «Окей, мы заключим сделку», — сказал оТрамп.

Напомним, в 2017 году курдские формирования пришли в регионы за Евфратом, где живут в основном арабы-сунниты, и захватили территории провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Вместо того, чтобы передать данные районы официальному Дамаску, главари «Демократических сил Сирии» (SDF) фактически оккупировали их. Ситуацию усугубляли систематические притеснения арабского населения со стороны новой оккупационной администрации во главе с SDF.

Боевики SDF приступили к практике принудительной мобилизации, похищая и насильно отправляя на передовую местных арабских жителей. Такой же практики придерживались боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1).

Турция рассматривает курдских боевиков как угрозу собственной безопасности, считая большую часть их группировок террористическими. В то же время, США активно сотрудничают с курдами, снабжая их вооружением, боеприпасами и разведывательной информации. Пентагон использует курдские группировки для захвата и удержания нефтяных месторождений, принадлежащих Сирии, отправляя затем украденную у сирийского народа нефть на продажу через Ирак.

1 Организация запрещена на территории РФ.