Песков попросил сотрудницу больницы в Коммунарке уничтожить телефон после съемки Путина

Москва, 24 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал смартфон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке, чтобы та сняла на видео приехавшего в медицинское учреждение Владимира Путина. Он попросил ее потом прислать видео через Telegram, а телефон – уничтожить. Кадры разговора Пескова и сотрудницы больницы были опубликованы телеканалом РЕН ТВ.

Песков попросил ее сделать запись во время обхода отделения.

«Снимайте, совершенно не стесняясь», — сказал он.

Пресс-секретарь затем попросил сотрудницу больницы прислать полученные кадры ему, уточнив, что в телефоне лишь один контакт.

«Телефон оставляете себе и потом уничтожаете», — добавил Песков.

Подобные меры нужны для того, чтобы не дезинфицировать гаджет и не возвращать его после съемки.

Напомним, что Путин в этот вторник посетил больницу в Коммунарке, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирус. Как объяснил Песков, решение было принято президентом лично после совещания в «Ново-Огарево», на котором обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом. Президент прошелся по палатам, пообщался с пациентами и понаблюдал за работой персонала. Кроме того, он обсудил работу больницы с ее главой Денисом Проценко.

Напомним, что число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 57 за сутки, что на 14 меньше, чем днем ранее. Новые случаи инфицирования зарегистрированы в 14 регионах страны. В РФ количество случаев заражения коронавирусом составило 495, выздоровели 22 человека. В качестве меры по противодействию распространения COVID-19 власти РФ с 18 марта по 1 мая 2020 года ограничили въезд иностранцев на территорию России. Минздрав настоятельно рекомендует всем гражданам соблюдать меры предосторожности, особенно людям, страдающим аутоиммунными заболеваниями, а также пациентам, получающим химиотерапию.