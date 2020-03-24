Глава Ессентуков ушел на самоизоляцию после поездки за границу

Пятигорск, 24 марта. Глава Ессентуков Александр Некристов после поездки за границу для празднования юбилея самоизолировался. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Instagram.

Некристов обратил внимание на тот факт, что в СМИ его отсутствие на рабочем месте связали с поездкой в Европу и с тем, что из-за закрытия границ он якобы не может вернуться в Россию.

«Я хочу опровергнуть эту информацию. Я в Ессентуках. Да, действительно, недавно я был в поездке за границей, отмечал свой юбилей. Но это была одна из тех стран, где не наблюдается вирусоопасная обстановка», — написал чиновник.

По его словам, сейчас он находится дома, необходимый тест он уже сдал и результат был отрицательным на COVID-19.

«Для того, чтобы исключить какие бы то ни было риски, я должен подвергнуть себя самоизоляции. Но это не мешает мне удаленно работать. Я постоянно нахожусь на связи со своими заместителями и контролирую ситуацию в городе», — заверит глава Ессентуков.

Отметим, днем ранее в Москве были ужесточены меры по предотвращению распространения коронавируса. Согласно указу мэра столицы, «с 26 марта до 14 апреля в Москве вводится обязательный домашний карантин для жителей старше 65 лет, а также для москвичей с хроническими заболеваниями». Среди хронических заболеваний есть диабет, астма, инфаркт и ряд других болезней, передавал RT. Домашний карантин также должны поддерживать все, кто вернулся из стран, где распространен COVID-19.

Согласно официальным данным ВОЗ на вечер вторника, в России общее число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 438. Летальных случаев не зафиксировано.