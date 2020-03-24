Три моряка с американского авианосца Theodore Roosevelt заразились коронавирусом

Вашингтон, 24 марта. Три члена экипажа авианосца ВМС США USS Theodore Roosevelt заразились коронавирусом во время плавания. Об этом во вторник сообщил и.о. министра ВМС Томас Модли.

«Три случая COVID-19 были выявлены среди личного состава на борту авианосца Theodore Roosevelt. Это первые случаи COVID-19 на корабле, несущем дежурство. Этих людей поместили в карантин и должны увезти по воздуху с корабля. На самом деле, они могут быть уже сняты с корабля сегодня», — отметил он, выступая на пресс-конференции.

Theodore Roosevelt в настоящий момент находится в Филиппинском море вместе с универсальным десантным кораблем ВМС США USS America и командным кораблем USS Blue Ridge.

Отметим, что авианосец ранее заходил в порт вьетнамского города Дананг, в котором произошла вспышка коронавируса. В том порту побывали 6,5 тыс. американских моряков и морских пехотинцев. Заход корабля состоялся 5 марта и был приурочен к 25-летию нормализации обстановки между двумя странами.

В том же порту были задержаны и помещены под карантин двое британских туристов, у которых оказались положительные анализы на коронавирус.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Китае, Иране, Испании, Италии, Германии и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.