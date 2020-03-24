Варшава, 24 марта. Власти Польши ввели новых ограничительные меры для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, власти Польши вводят ограничения на перемещение граждан. Кроме того, вводится запрет на массовые собрания.

«Необходимо ввести дополнительные ограничения в Польше, чтобы ограничить распространение коронавируса», — пояснил премьер-министр.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медки установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей нового вируса во всем мире достигает 330 тысяч человек. От коронавируса погибло более 16 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира. В Польше зарегистрировано 844 случая заражения коронавирусной инфекцией, девять человек скончались.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти Соединенных Штатов имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.