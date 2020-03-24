حصاد أخبار سوريا في 24 مارس / آذار: اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لمساعدة سوريا في مكافحة فيروس «كورونا» وأدلة جديدة على جرائم مقاتلي "الجيش الو

سوريا ، 24 مارس / آذار: اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لمساعدة سوريا في مكافحة انتشار فيروس «كورونا»، وظُهور فيديو في الإنترنت يظهر أحد من أفراد الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا أثناء قيامه بالسرقة.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لمساعدة سوريا في مكافحة انتشار فيروس «كورونا»

قالت مديرة العلاقات في المكتب التمثيلي للجنة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ، روث هيثرنجتون ، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل على منع انتشار فيروس كورونا في مخيم الهول للاجئين في سوريا وهي على استعداد لتقديم المساعدة في أجزاء أخرى من البلاد.

وتم إكتشاف أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في سوريا يوم الأحد. ووفقا لهيثرنجتون ، بدأ فريق اللجنة الدولية بالفعل في اتخاذ تدابير وقائية في مخيم الهول.

وأضافت ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر «يواصل مستشفانا الميداني العمل في مخيم الهول، وقد بدأ فريقنا في اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة لحماية المرضى وأنفسهم من انتشار الفيروس».

وأشارت هيثرنجتون إلى أن إدارة المخيم فرضت قيودا على الحركة وعددا من الإجراءات الأخرى لتقييد تجمع اللاجئين، ولكن هذا يؤثر على جهود اللجنة الصليب الأحمر لإعادة العلاقات العائلية.

وأضافت أن اللجنة الدولية على اتصال مع الهيئات الصحية السورية والمنظمات الصحية الدولية. ولدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مخزونات لمساعدة الهلال الأحمر العربي السوري على تطهير الأماكن العامة وفي توفير معدات الحماية اللازمة للمتطوعين والعاملين الطبيين في أجزاء أخرى من البلاد.

اللجنة الدولية للصليب الأحمرعلى استعداد لدعم مراكز الطوارئ والحجر الصحي ودعم التدابير الوقائية ضد فيروس «كورونا».

نشر أدلة جديدة على جرائم مسلحي «الجيش الوطني السوري»

نشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مقاتل من «فيلق المجد» وهو أحد فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا. أثناء حمله كيسا من النحاس ، تمت سرقته في أحد منازل السكان المحليين.

Video shows some pro-Turkish Faylaq Al-Majd property looters, led by Yasser Abdel Rahim and Yamen Taljo, looting the "government cooper" in Al-Bazmo village, western of Aleppo. They have reportedly left nothing in the village and then started to steal the power and telecom lines. pic.twitter.com/RM41VlC2Qx — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) March 23, 2020

ووفقا لناشر الفيديو، فقد تم التسجيل في قرية أبزمو في ريف حلب الغربي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة الموالية لتركيا.

وفي وقت سابق ، من قرية أبزمو ، أخذ المسلحون بالفعل كل الأشياء القيمة التي تمكنوا من العثور عليها في منازل المدنيين. والآن تحاول المعارضة المسلحة المزعومة كسب المال من نهب شبكات الاتصالات.

وبحسب الرواية الرسمية لأنقرة، فإن «الجيش الوطني السوري» هو «المعارضة المسلحة» ، لكن المسلحين في هذه المجموعة هم في الواقع - لصوص عاديون.

وقد شوهد أنصار «فيلق المجد» مرارا وتكرارا اثناء ارتكابهم جرائم ضد المدنيين في الأراضي المحتلة.

فقد قام مسلحون في بداية العام الماضي باختطاف طبيب من عيادة في عفرين وعذبوه لتحقيق أهدافهم. وأيضا في عام 2019، تم تصوير عملية ضرب وقتل امرأة بالقرب من كوباني.

وفي سجل «فيلق المجد» عمليات نهب واختطاف للحصول على فدية، وقد تم التحقيق في بعض الفضائح البارزة من قبل قوات الأمن التركية التي تتواجد أيضا في الأراضي المحتلة من قبل المسلحين في شمال غرب سوريا.

مسلحون يحاولون شن هجمات على قاعدة حميميم الجوية

حاول إرهابيون مرة أخرى مهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية في ريف اللاذقية. واستخدموا طائرة مسيرة لتنفيذ هجوم. وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي القياسية من اعتراض كل القذائف التي أطلقت في اتجاه المنشأة العسكرية ومدينة جبلة المجاورة.

بعد ذلك اندلعت اشتباكات مرة أخرى بين الأطراف على محور في حدود محافظتي اللاذقية وحماة. أطلقت مدفعية الجيش العربي السوري النيران على معاقل مقاتلي هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لها في قرية كبانة في منطقة جبل التركمان وأيضا في منطقة جبل الزاوية.

الجيش التركي ينشئ نقطة مراقبة جديدة في محافظة إدلب

القوات المسلحة التركية تنشئ نقطة مراقبة جديدة في ريف إدلب الغربي.

وتقع النقطة المراقبة الجديدة في قرية الغسانية. في وقت سابق، أنشأت أنقرة ثلاث نقاط مراقبة أخرى في ريف إدلب الغربي.