حصاد أخبار سوريا في 24 مارس / آذار: اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لمساعدة سوريا في مكافحة فيروس «كورونا» وأدلة جديدة على جرائم مقاتلي "الجيش الو

سوريا ، 24 مارس / آذار: اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لمساعدة سوريا في مكافحة انتشار فيروس «كورونا»، وظُهور فيديو في الإنترنت يظهر أحد من أفراد الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا أثناء قيامه بالسرقة.

قالت مديرة العلاقات في المكتب التمثيلي للجنة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ، روث هيثرنجتون ، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل على منع انتشار فيروس كورونا في مخيم الهول للاجئين في سوريا وهي على استعداد لتقديم المساعدة في أجزاء أخرى من البلاد.

وتم إكتشاف أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في سوريا يوم الأحد. ووفقا لهيثرنجتون ، بدأ فريق اللجنة الدولية بالفعل في اتخاذ تدابير وقائية في مخيم الهول.

وأضافت ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر «يواصل مستشفانا الميداني العمل في مخيم الهول، وقد بدأ فريقنا في اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة لحماية المرضى وأنفسهم من انتشار الفيروس».

وأشارت هيثرنجتون إلى أن إدارة المخيم فرضت قيودا على الحركة وعددا من الإجراءات الأخرى لتقييد تجمع اللاجئين، ولكن هذا يؤثر على جهود اللجنة الصليب الأحمر لإعادة العلاقات العائلية.

وأضافت أن اللجنة الدولية على اتصال مع الهيئات الصحية السورية والمنظمات الصحية الدولية. ولدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مخزونات لمساعدة الهلال الأحمر العربي السوري على تطهير الأماكن العامة وفي توفير معدات الحماية اللازمة للمتطوعين والعاملين الطبيين في أجزاء أخرى من البلاد.

اللجنة الدولية للصليب الأحمرعلى استعداد لدعم مراكز الطوارئ والحجر الصحي ودعم التدابير الوقائية ضد فيروس «كورونا».

نشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مقاتل من «فيلق المجد» وهو أحد فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا. أثناء حمله كيسا من النحاس ، تمت سرقته في أحد منازل السكان المحليين.

Video shows some pro-Turkish Faylaq Al-Majd property looters, led by Yasser Abdel Rahim and Yamen Taljo, looting the "government cooper" in Al-Bazmo village, western of Aleppo. They have reportedly left nothing in the village and then started to steal the power and telecom lines. pic.twitter.com/RM41VlC2Qx