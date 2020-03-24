Россияне не паникуют из-за COVID-19. ФАН-ТВ

В России удается держать низкую заболеваемость коронавирусом в сравнении с Европой. В нашей стране смертность от уханьского вируса равна нулю, города не изолированы и не закрыты на карантин. ФАН узнал у москвичей и петербуржцев, что они думают про COVID-19, запаслись ли гречкой, макаронами и какого это, работать на удаленке.

«Не сильно поддерживаю всеобщую панику по закупкам продуктов, ну потому что магазины не закроют в любом случае, я в этом уверен. Массово не закупался, ну так крупы и в принципе все, но не много. Я считаю, что при нынешней активности властей все должно быть нормально, у нас принимается достаточно мер для нераспространения болезни. Закрытие массовых мероприятий, частичное закрытие кинотеатров, общественных заведений, я думаю, вполне достаточно. Если закроют метро, начнется коллапс, все забудут о коронавирусе», — говорит Андрей.

«Вы знаете, в нашей истории были разные периоды жизни, и кто-то инстинктивно старается какие-то запасы сделать, ввиду того, что могут быть какие-то перебои, но лично я этого не делаю, не вижу смысла. Если я увижу, что уже не будет чего-то или будет в ограниченном количестве, то, конечно, я тоже буду запасаться, но пока не вижу смысла», — уверен Василий.

«Честно говоря, таким не страдаю, я как-то не закупалась, не считаю, что это необходимость. Магазины, касаемо моего района, где я живу, довольно все заполнены продуктами. Смысла просто переносить их из магазина домой не вижу. Планы сильно изменились, допустим, у меня был запланирован отпуск за рубеж на днях, конечно, он сорвался», — поделилась Анна.

«Я в магазине бываю, и самый популярный товар — это гречка. У меня гречка была, к счастью, в запасах на месяц, наверное», — сказал Эдуард.

Большинство москвичей не паникуют, они уверены, что продуктов хватит на всех, и в запасах нет необходимости. Россияне считают, что власти делают все, чтобы распространение вируса уменьшалось, а в случае ухудшения ситуации правительство своевременно введет общий карантин.

Многие работодатели в Москве и Петербурге переводят сотрудников на удаленную работу. Жители Северной столицы рассказывают о новом графике работы. Каких профессий это коснулось, сказывается ли карантин на качестве работы и как горожане относятся к удаленной работе — рассказывают сами петербуржцы.

«Я работаю программистом. По работе ничего, практически, не поменялось, только не хватает живой коммуникации, потому что связываться через Интернет сложнее, бывают иногда какие-то перебои, кто-то занят, кто-то заснул, бывает сложно наладить коммуникацию, но, в целом, все также осталось», — рассказала Надежда.

«Я работаю сейчас все-таки в офисе, мне так проще, но это мой личный выбор, а так уже введена удаленка», — говорит Александр.