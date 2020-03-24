В России поменяются сроки сдачи экзамена на право вождения автомобилем

Москва, 24 марта. Новые правила сдачи экзамена в ГИБДД вступят в силу с 1 октября. Об этом сообщил глава управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров.

По его словам, сейчас утверждены только минимальные сроки сдачи экзамена, так первая пересдача экзамена, согласно действующим правилам, назначается через семь дней. В новой редакции правил прописаны также и максимальные сроки сдачи испытания.

«Мы закрепили их, чтобы обеспечить права кандидатов в водители, чтобы не получилось так, что человек не сдал, и в следующий раз ему назначили экзамен только через пять месяцев», — пояснил Мишуров корреспонденту Kp.ru.

В соответствии с нововведениями, минимальный срок пересдачи теоретического этапа установлен в размере семи дней, а максимальный составит не более 30 дней. Практическое испытание можно будет пересдать не ранее, чем через семь дней, и не позднее, чем через 60 дней.

«Мы понимаем, что объем очень большой. Количество впервые получаемых водительских удостоверений у нас за последние годы примерно не меняется. А вот количество экзаменов значительно увеличилось», — отметил полицейский.

Он также добавил, что многие курсанты сдают экзамен после большого количества попыток. Правоохранитель связывает это с низким качеством их подготовки.