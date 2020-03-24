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МИД РФ поддержал призыв ООН прекратить боевые действия на фоне коронавируса

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МИД РФ поддержал призыв ООН прекратить боевые действия на фоне коронавируса

Москва, 24 марта. Россия поддерживает призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить все вооруженные конфликты на фоне распространения коронавируса в мире. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ призвал стороны региональных вооруженных конфликтов остановить боевые действия, ввести режим прекращения огня и гуманитарную паузу на фоне пандемии коронавируса.

«Поддерживаем соответствующее заявление генсекретаря ООН Антониу Гутерриша по данному вопросу от 23 марта», — сказано в заявлении МИД РФ.

Ранее Гутерриш также призвал лидеров стран G20 создать под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) механизм реагирования для борьбы с последствиями коронавируса. Он отметил, что такой механизм усилит глобальные ответные меры и предоставит странам больше возможностей, чтобы остановить распространение заболевания в мире.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 24 марта, в мире выявлено более 390 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 17 тысяч человек скончались.

Ранее врач Александр Мясников оценил ситуацию с распространением коронавируса. Доктор рассказал, как прервать цепочку заражений и назвал простой способ не заразиться коронавирусом.

МИД РФ поддержал призыв ООН прекратить боевые действия на фоне коронавируса

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