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Россиян предупредили об опасности лечения коронавируса алкоголем

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Россиян предупредили об опасности лечения коронавируса алкоголем

Москва, 24 марта. Глава Минздрава России Михаил Мурашко предупредил россиян о негативных последствиях употребления алкоголя в качестве лечения коронавирусной инфекции.

«Алкоголь в этой ситуации очень опасен, и пациенты, которые пытаются лечиться алкоголем в этой ситуации, однозначно будут иметь более тяжелые последствия», - заявил Мурашко в эфире Первого канала.

Он также напомнил, что курильщики переносят новый вирус тяжелее, передает RT.

Россиян предупредили об опасности лечения коронавируса алкоголем

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рекомендовал отказаться от алкоголя и курения во время пандемии COVID-19. По его словам, курение может способствовать развитию тяжелой формы заболевания, вызванного коронавирусом, передает «Газета.ру». Кроме того, он призвал обратить внимание на питание, употреблять здоровую и полезную пищу. Также рекомендуется заниматься спортом минимум 30 минут в день.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина также предупреждала россиян, что употребление алкоголя во время болезни крайне негативно влияет на организм и ослабляет иммунитет. Она призвала «ни в коем случае при простуде и гриппе не употреблять алкоголь». Драпкина подчеркнула, что алкоголь является очень мощным иммуносупрессором ― серьезно ослабляет иммунитет.

Россиян предупредили об опасности лечения коронавируса алкоголем

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Источник: RT
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