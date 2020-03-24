Россиян предупредили об опасности лечения коронавируса алкоголем

Москва, 24 марта. Глава Минздрава России Михаил Мурашко предупредил россиян о негативных последствиях употребления алкоголя в качестве лечения коронавирусной инфекции.

«Алкоголь в этой ситуации очень опасен, и пациенты, которые пытаются лечиться алкоголем в этой ситуации, однозначно будут иметь более тяжелые последствия», - заявил Мурашко в эфире Первого канала.

Он также напомнил, что курильщики переносят новый вирус тяжелее, передает RT.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рекомендовал отказаться от алкоголя и курения во время пандемии COVID-19. По его словам, курение может способствовать развитию тяжелой формы заболевания, вызванного коронавирусом, передает «Газета.ру». Кроме того, он призвал обратить внимание на питание, употреблять здоровую и полезную пищу. Также рекомендуется заниматься спортом минимум 30 минут в день.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина также предупреждала россиян, что употребление алкоголя во время болезни крайне негативно влияет на организм и ослабляет иммунитет. Она призвала «ни в коем случае при простуде и гриппе не употреблять алкоголь». Драпкина подчеркнула, что алкоголь является очень мощным иммуносупрессором ― серьезно ослабляет иммунитет.