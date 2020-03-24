Мурашко назвал три главных фактора в медицине в условиях коронавируса

Москва, 24 марта. Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал три главных фактора в медицине в условиях вспышки коронавируса. Практически все они носят психологический характер.

«Три вещи: первое — доверяйте врачу, второе — берегите врача, третье — медработникам — не подведите пациента, будьте собраны и будьте внимательны», — отметил Мурашко, выступая в эфире Первого канала.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Китае, Иране, Испании, Италии, Германии и США. Россия оказывает посильную помощь Италии, предоставляя стране медицинское оборудование и военных вирусологов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу. По словам специалистов, выработка вакцины может занять до 11 месяцев. Пока же ВОЗ рекомендует заразившимся принимать ибупрофен и парацетамол.

Отметим, что пандемия нанесли огромный удар по мировой экономике. Ряд стран закрыли границы и отменили авиасообщения. Многие крупные международные мероприятия, вроде Олимпиады, чемпионата Европы по футболу и музыкального конкурса Евровидение, оказались перенесены.