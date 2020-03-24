Аргентинские заключенные начали массовые протесты на фоне распространения коронавируса

Буэнос-Айрес, 24 марта. В аргентинских тюрьмах начались массовые протесты на фоне пандемии коронавируса. Заключенные требуют соблюдать санитарные нормы, чтобы не допустить распространения инфекции.

Как сообщает аргентинское издание Aire Digital, протесты начались в провинции Санта-Фе, где погибли пятеро заключенных. В тюрьме Коронда, где было найдено тело одного из погибших, заключенные забрались на крышу и вывесили простыни с надписями «Соблюдайте санитарный протокол COVID-19» и «Это не бунт, это призыв».

Заключенные недовольны тем, что некоторые сотрудники тюрем недавно вернулись из отпусков в Бразилии и Парагвае, и теперь, работая в исправительном учреждении, не надевают ни маски, не перчаток.

В другой тюрьме Лас Флорес заключенные устроили пожар, когда подожгли матрасы. После инцидента в тюрьме были найдены тела двоих заключенных, еще двое были госпитализированы с тяжелыми травмами. Впоследствии, они скончались в тюрьме.

По последним данным, в Аргентине коронавирусом заболел 301 человек. Шестеро заразившихся впоследствии скончались.

О появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зарегистрированных в китайском городе Ухань. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, очаг распространения ранее неизвестного заболевания переместился в Европу, наиболее тяжелое положение отмечено в Италии. По последним данным известно о более чем 380 тысяч зараженных в мире. Погибло от коронавируса свыше 16 тысяч человек.