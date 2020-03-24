Первый случай коронавируса зафиксирован на американской базе «Гуантанамо»

Вашингтон, 24 марта. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на базе Вооруженных сил США «Гуантанамо» на Кубе. Об этом сообщила пресс-служба ВМФ США.

«У матроса, дислоцированного на военно-морской базе «Гуантанамо», диагностирован вирус COVID-19, он находится под наблюдением и сейчас проходит лечение», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ВМФ США добавили, что зараженного матроса уже изолировали. В настоящий момент устанавливаются лица, в которыми контактировал инфицированный.

По данным на 22 марта, в структуре Минобороны США выявлено 210 случаев заражения коронавирусом, более 100 ― среди военнослужащих.

Ранее университет Джонса Хопкинса сообщил, что свыше 600 человек скончались в США из-за коронавируса, число зараженных превысило 49 тысяч. За последние сутки число зараженных выросло почти на 6 тысяч человек, 69 человек скончались. По данным специалистов, больше всего смертей зафиксировано в Нью-Йорке ― 125 случаев, на втором месте город Кинг в штате Вашингтон ― 87 случаев.

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила во вторник, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса из-за очень быстрого распространения заболевания.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона еще пять лет назад.