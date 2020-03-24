Россию покинут только те украинцы, которые этого захотят

Москва, 24 марта. Специальный поезд вывезет из России только тех украинцев, которые этого захотят. Об этом заявили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что меры по предупреждению распространения коронавируса не подразумевают депортацию всех украинцев.

«Речь идет исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учетом сложной ситуации с коронавирусом», — пояснили в министерстве.

Ранее на сайте правительства РФ появилась информация о том, что Россия и Украина вывезут своих граждан с территорий друг друга. В обеспечении операции будут задействованы Минтранс, ФСБ, МВД и Роспотребнадзор, сообщало Федеральное агентство новостей.

По последним данным, на Украине выявлено свыше 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Известно о гибели троих пациентов, один человек выздоровел.

Накануне в Сети появилось видео прибытия в Киев специального поезда из Латвии с якобы заболевшими COVID-19. Состав простоял несколько часов, пока медики не закончили работу и не стали выпускать пассажиров. Отмечалось, что в поезде на Украину прибыли приблизительно 700 человек. По данным Минздрава страны, коронавирусная инфекция среди пассажиров не была выявлена.