Рим, 24 марта. Более 740 человек погибли от коронавируса за минувшие сутки в Италии. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли.

По его словам, 743 человека стали жертвами коронавируса за минувшие сутки. Общее число погибших от коронавируса составляет 6,8 тысяч человек. Количество инфицированных коронавирусом составляет 54 тысячи человек.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 330 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 16 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

На территории России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом. 17 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты уверенны, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.