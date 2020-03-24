Захарова предложила наказать страны, не отменившие санкции для борьбы с коронавирусом

Москва, 24 марта. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предложила наказать страны, которые решат не отменять санкции для борьбы с коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Предложение Захаровой было адресовано генсеку ООН Антониу Гутерришу, который ранее призвал G20 отменить ограничения в условиях всемирной борьбы с пандемией.

«Идея хорошая. Я бы немного ее доработала: ввести санкции в отношении тех, кто не отменил санкции», – написала Захарова.

Напомним, в письме, адресованном генсеком ООН к лидерам стран G20 говорится о том, что отмена санкций необходима для обеспечения доступа к еде, предметам первой необходимости и медицинской помощи.

Экстренный саммит G20 состоится 26 марта в формате видеоконференции и будет посвящен вопросам борьбы с коронавирусом. В нем примет участие и Россия.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных коронавирусом во всем мире достигает 330 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 16 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.