Чубайс рассказал о козыре, который защитит Россию от кризиса

Москва, 24 марта. Эпидемия коронавируса и падение цен на нефть нанесли сильный удар по российской экономике, потери которой могут составить триллионы рублей, однако у страны есть неоспоримый козырь, способный помочь преодолеть кризис. Об этом во вторник заявил глава Роснано Анатолий Чубайс, выступая в программе «60 минут».

Речь идет о Стабилизационном фонде, который в свое время был создан бывшим министром финансов Алексеем Кудриным. По словам Чубайса, этот фонд является своеобразной «кубышкой» для российской экономики. Он способен спасти россиян даже в случае развития кризиса по самому негативному сценарию.

Напомним, что на сегодняшний день очаги коронавирусной инфекции располагаются в Китае, Иране, Испании, Италии, Германии и США. Эпидемия нанесла сокрушительный удар по всей мировой экономике. В некоторых странах прекращают работу заводы, учебные заведения и транспорт. Отменяются крупнейшие международные мероприятия, вроде Олимпиады, Евро-2020 и Евровидения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.