Вашингтон, 24 марта. Свыше 600 человек скончались в США из-за коронавируса, число зараженных превысило 49 тысяч. Об этом сообщил университет Джонса Хопкинса.

Специалисты университета Джонса Хопкинса ведут подсчеты случаев заражения коронавирусом. По данным на 24 марта, коронавирус диагностирован почти у 50 тысяч американцев. За последние сутки число зараженные выросло почти на 6 тысяч человек, 69 человек скончались.

По данным специалистов, больше всего смертей зафиксировано в Нью-Йорке ― 125 случаев, на втором месте город Кинг в штате Вашингтон ― 87 случаев.

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила во вторник, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса из-за очень быстрого распространения заболевания.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире.

По последним данным, в мире выявлено более 390 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 17 тысяч человек скончались. При этом 40% случаев заболевания коронавирусом приходятся на США, 45% ― на Европу. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона еще пять лет назад.