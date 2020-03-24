Российский генетик объяснил причины высокой смертности от коронавируса в Италии

Москва, 24 марта. Тяжелая эпидемиологическая ситуация в Италии, вызванная распространением коронавируса, вероятно, связана с низким иммунитетом населения страны, ослабленным из-за регулярного приема антибиотиков. Такую версию озвучил российский генетик Вадим Поспелов.

По его словам, в Италии слишком часто назначают антибиотики, даже при легких простудных заболеваниях.

«Население фактически подсадили на увеличенные дозы, что отрицательно сказывается на устойчивости иммунной системы», — отметил Поспелов.

Ученый напомнил, что эти препараты крайне негативно сказываются на состоянии микрофлоры кишечника. Между тем, именно в этом месте организма находится до 70% иммуномодулирующих клеток.

«Когда антибиотики, даже самые банальные, начинают приниматься, иммунная система отключается или почти отключается. В результате образуются дырки в этом лоскутном одеяле микробиотном, а с другой стороны, ослабляется иммунитет», — подтвердил вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент эпидемиологическая обстановка в Китае стабилизировалась, а эпицентр пандемии переместился в Европу.

Италия уже обошла Китай по количеству жертв, в стране от ранее неизвестной инфекции погибло 6820 человек. Всего на Аппенинах было выявлено свыше 69 тысяч случаев заражения, при этом выздоровели пока всего более восьми тысяч пациентов.