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Российский генетик объяснил причины высокой смертности от коронавируса в Италии

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Российский генетик объяснил причины высокой смертности от коронавируса в Италии

Москва, 24 марта. Тяжелая эпидемиологическая ситуация в Италии, вызванная распространением коронавируса, вероятно, связана с низким иммунитетом населения страны, ослабленным из-за регулярного приема антибиотиков. Такую версию озвучил российский генетик Вадим Поспелов.

По его словам, в Италии слишком часто назначают антибиотики, даже при легких простудных заболеваниях.

«Население фактически подсадили на увеличенные дозы, что отрицательно сказывается на устойчивости иммунной системы», — отметил Поспелов.

Ученый напомнил, что эти препараты крайне негативно сказываются на состоянии микрофлоры кишечника. Между тем, именно в этом месте организма находится до 70% иммуномодулирующих клеток.

«Когда антибиотики, даже самые банальные, начинают приниматься, иммунная система отключается или почти отключается. В результате образуются дырки в этом лоскутном одеяле микробиотном, а с другой стороны, ослабляется иммунитет», — подтвердил вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент эпидемиологическая обстановка в Китае стабилизировалась, а эпицентр пандемии переместился в Европу.

Италия уже обошла Китай по количеству жертв, в стране от ранее неизвестной инфекции погибло 6820 человек. Всего на Аппенинах было выявлено свыше 69 тысяч случаев заражения, при этом выздоровели пока всего более восьми тысяч пациентов.

Российский генетик объяснил причины высокой смертности от коронавируса в Италии

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Источник: РИА Новости
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