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Грета Тунберг считает, что заразилась коронавирусом

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Грета Тунберг считает, что заразилась коронавирусомСтокгольм, 24 марта. Экоактивистка Грета Тунберг считает, что заразилась коронавирусом, однако не может подтвердить свои предположения, так как тест на наличие вируса доступен только в экстренных случаях.

«Около десяти дней назад я почувствовала ряд симптомов в то же время, что и мой отец, который вернулся со мной из Брюсселя... Я чувствовала усталость, был озноб, боль в горле и кашель. У моего отца были те же симптомы», — написала Грета на своей странице в Instagram.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 330 тысяч человек. От коронавируса погибло более 16 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира. В Швеции зарегистрировано более двух тысяч случаев заражения коронавирусом, 33 человека скончались.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.

Грета Тунберг считает, что заразилась коронавирусом

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