Эксперт объяснил, почему Турция продолжает нести потери в Идлибе

Военнослужащие Турции в очередной раз стали жертвой нападения неизвестных в Идлибе. Что стало причиной атак на турецких солдат в Сирии — Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Военнослужащие Турции в очередной раз попали в засаду недалеко от населенного пункта Сфухон на юге провинции Идлиб. Данная территория находится под контролем вооруженных группировок, которые Анкара считает «умеренной оппозицией». Согласно сообщениям в социальных сетях, на пути следования турецкого конвоя сработало самодельное взрывное устройство, установленное неизвестными.

В результате взрыва, по предварительным данным, один турецкий военнослужащий получил ранение, одна из бронемашин была повреждена. Сам же конвой направлялся к наблюдательному пункту ВС Турции «Шер Магхар», расположенному рядом с одноименным населенным пунктом.

Заметим, что за последнее время это уже второй случай нападения на турецких военных в Идлибе со стороны неизвестных лиц. Первый инцидент произошел 19 марта, когда конвой ВС Турции проезжал мимо населенного пункта Муканбаль. В результате засады погибли два военнослужащих Турции — Рамазан Найир и Огузхан Таш.

Инцидент 19 марта продемонстрировал не только уязвимость турецких военных в Идлибе, но и в очередной раз доказал тесную связь Анкары с вооруженными группировками, действующими на северо-западе Сирии. Сразу после засады, на место подрыва СВУ для оказания помощи турецким военнослужащим были переброшены подразделения «Хайят Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра1, запрещенная в РФ) и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир».

Ни одна из группировок так и не взяла ответственность за нападения на турецких военнослужащих. Военный эксперт, доктор военных наук Анатолий Матвийчук в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, кто именно может стоять за этими атаками.

Плата за бездействие

По мнению собеседника ФАН, необходимо понимать, что атаки на военнослужащих Турции являются следствием агрессивной политики, которую Анкара проводила и проводит в Сирии.

Согласно сочинским договоренностям 2018 года между Россией и Турцией, Анкара должна была отделить «умеренные» группировки от террористических и обеспечить безопасное движение по трассам М4 и М5 еще два года назад. Аналогичные обязательства Турция взяла на себя и подписывая соглашение от 5 марта 2020 года. Однако ничего из вышеназванного, Анкара так и не сделала, что, по мнению Матвийчука, и привело к серьезным последствиям для самой Турции.

«Турция вовремя ничего не сделала с террористами и теперь ей приходится расплачиваться за это. Анкаре отводилось определенное время, которое устанавливалось в сочинских соглашениях, и она должна была размежевать так называемую вооруженную оппозицию от радикальных исламистов. Турция этого не сделала и вот результат — эти банды окрепли, пополнили вооружение и начали действовать в своих интересах», — считает собеседник ФАН.

По словам Анатолия Матвийчука, в ближайшее время стоит ожидать новых нападений на турецких военнослужащих в Идлибе, а, следовательно, и потерь среди них. Все это будет продолжаться, пока деятельность боевиков не будет пресечена на корню.

«До тех пор, пока не будут изолированы, разоружены или уничтожены боевики, турецкие военные будут становиться объектами нападений радикальных исламистов. Боевики поняли, какую выгоду можно извлечь из конфликта, а бездействие Турции показало, что они могут орудовать безнаказанно. Поэтому стоит ожидать и дальнейших провокаций Единственный выход из сложившейся ситуации – это уничтожение террористов в Идлибе. Это один из лучших вариантов сейчас», — заключает Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.