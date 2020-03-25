Сирия, 25 марта. Турецкий военный был ранен в результате взрыва в Идлибе. Штатные системы ПВО «Хмеймима» сбили БПЛА боевиков. Минобороны Турции сообщило о нейтрализации шести членов РПК или YPG в зоне операции «Источник мира», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепления на северо-запад Хамы; обнаружили тайник с вооружением боевиков в городе Дума в Восточной Гуте.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным ударам САА в районе административной границы провинций Латакия, Идлиб и Хама.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреляли жилые кварталы населенного пункта Маарет Умм Аль Хош к северу от Алеппо; направили конвой бронетехники к сирийско-турецкой границе; заявили о нейтрализации шести членов РПК или YPG в зоне операции «Источник мира»; развернули новый пост наблюдения на западе Идлиба; понесли потери в результате взрыва в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: оказались под ударом союзников Турции на севере Хасаки; застрелили мужчину в пригороде Ракки; понесли потери при взрыве заминированного автомобиля в западной части Ракки.

Международная коалиция: осуществляла вылеты в восточных районах Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Накануне состоялся новый этап работ по зачистке местности в районе Восточной Гуты на северо-востоке от Дамаска. Информагентство SANA News сообщало, что в городе Дума был выявлен тайник террористов, в котором находилось большое количество боеприпасов и СВУ. Кроме того, поступали данные о том, что во время обысков были арестованы несколько лиц, занимавшихся контрабандой наркотических препаратов.

Напомним, до апреля 2018 года Дума находилась под контролем «Джейш аль-Ислам»*****. Благодаря посредничеству представителей российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сирийским властям удалось достичь мирного урегулирования конфликта с боевиками.

Провинция Латакия

В минувшие сутки террористы вооруженных группировок, базирующиеся в районе административной границы провинций Латакия, Идлиб и Хама, попытались атаковать «Хмеймим» при помощи беспилотника. Штатным комплексам ПВО удалось сбить дрон прежде, чем он успел нанести какой-либо урон.

Неудавшийся налет террористов повлек за собой активизацию боестолкновений на линии разграничения сил. Военный источник в сети Twitter (mohmad_rasheed) сообщал о стычках в Джебель аль-Туркман, а также в районе Джебель аз-Завии.

Медиапортал Halab Today TV передавал, что на северо-запад граничащей с Латакией Хамы были переброшены подкрепления Сирийской арабской армии (САА). Прибывшие подразделения заняли позиции неподалеку от города Джурин.

Провинция Алеппо

Накануне фиксировались перестрелки в районе Тель-Рифата. Twitter-канал (NotWoofers) сообщал о том, что члены протурецких формирований открыли огонь по населенному пункту Маарет Умм Аль Хош в зоне контроля курдских боевиков, в результате чего пострадал один из местных жителей. Ранения получил 84-летний мужчина, который был доставлен в больницу.

Поступали сообщения о мародерстве союзников Турции в оккупированных районах на западе Алеппо. Как передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), боевики группировки «Файлак аль-Маджд» осуществляли вывоз изделий из меди из поселения Аль-Базмо.

Провинция Дейр-эз-Зор

В первой половине дня сообщалось о взрывах недалеко от города Абу-Кемаль в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. Согласно неподтвержденной информации новостного портала Halab Today TV, звуки взрывов были вызваны пусками ракет из района пустыни Бадия. Более подробных сведений о случившемся до сих пор не поступало.

В целях сдерживания распространения коронавируса в Сирии вступил в силу запрет на передвижение общественного и частного транспорта между провинциями. Telegram-канал (rybar) отмечал, что ограничения не коснутся сектора промышленности, а также государственных учреждений и министерств.

В восточной части региона продолжилась работа авиации возглавляемой США международной коалиции. Как передавал военный источник в сети Twitter (deirezzor24), американские вертолеты были замечены над городом Шхиль. Позднее стало известно, что в этом районе состоялись рейды «Демократических сил Сирии»**** (SDF).

Провинция Идлиб

Прогремел взрыв в административном центре провинции. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что детонация СВУ произошла у здания ресторана и обернулась ранением ряда гражданских лиц.

В течение дня боевики не прекращали провоцировать боевые действия в Идлибской зоне деэскалации, несмотря на действующий в ее границах режим тишины. Перестрелки, инициированные террористами, произошли в районе населенных пунктов Аль-Бара, Кансафра, Аль-Фатейра и Кафр-Увейд. Во второй половине дня САА приступила к укреплению своих позиций у Серакиба, а также на подступах к населенным пунктам Аль-Эйс и Джебель-Азан в соседнем Алеппо.

К сирийско-турецкой границе был переброшен военный конвой ВС Турции. Информационное агентство Haberler сообщало о том, что партия бронетранспортеров была доставлена в приграничную зону в целях обеспечения безопасности.

В Западном Идлибе был установлен новый наблюдательный пост турецкой армии. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) передавал, что КПП возвели на окраине населенного пункта Аль-Гассания.

Во второй половине дня произошел взрыв на маршруте следования турецкого военного конвоя. Согласно информации, опубликованной Twitter-каналом (IdlibEn), СВУ сработало в момент проезда колонны ВС Турции поблизости от деревни Сфухон. Жертвой инцидента стал один из турецких военнослужащих.

Провинция Ракка

Стало известно о гибели человека в окрестностях административного центра провинции. Портал Syrian Network for Human Rights передавало, что мужчина был застрелен членом «Демократических сил Сирии» (SDF). О причинах случившегося все еще ничего неизвестно.

В зонах оккупации SDF накануне снова произошел взрыв. Как сообщал новостной портал Al Nour, детонировал заминированный автомобиль, припаркованный у позиций курдских боевиков в населенном пункте Ас-Сальхабия. В результате погиб по меньшей мере один из членов SDF.

Провинция Хасака

Минобороны Турции опубликовало новую информацию о числе курдских боевиков, нейтрализованных в зоне операции «Источник мира». По данным турецкого оборонного ведомства в ходе спецоперации были уничтожены шесть членов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG).

Фиксировались перестрелки на линии соприкосновения курдских бандгрупп и союзников Турции на северо-западе провинции. Интернет-портал Masar Press Agency передавал, что противники обменивались ударами в районе населенного пункта Умм аль-Кейф. О потерях сторон в живой силе или технике не сообщалось.