В России разработали эффективные против коронавируса ингаляторы

Москва, 24 марта. Российская компания PM&HM разработала специальные ингаляторы, которые могут быть крайне эффективны при лечении коронавирусной инфекции и целого ряда других заболеваний.

Обычные ингаляторы подают лекарство, независимо от того, вдыхает пациент в данную минуту или выдыхает. В результате часть лекарства оседает на трубке устройства и в верхних дыхательных путях, а в очаг воспаления доставляется лишь небольшая доза аэрозоля. Новые же устройства впрыскивает лекарство перед вдохом пациента, увеличивая эффективность доставки аэрозоля.

«Наши ингаляторы могут работать с разными видами препаратов, которые применяются для лечения пневмонии, в том числе вызванной вирусом COVID-19», — отметил основатель PM&HM Олег Абдиев в разговоре с РИА Новости.

По его словам, подобных аппаратов на рынке еще нет. Преимущество данных ингаляторов еще и в том, что они могут комбинировать различные препараты, применяющиеся при пневмонии, вызываемой коронавирусной инфекцией, пишет «Царьград».

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Китае, Иране, Испании, Италии, Германии и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.