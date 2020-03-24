Главврач в Коммунарке озвучил Путину два сценария развития ситуации с коронавирусом

Москва, 24 марта. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал президенту РФ Владимиру Путину о важности подготовки страны к любому сценарию развития ситуации с коронавирусом, в том числе и к худшему — «итальянскому».

Во вторник глава государства посетил больницу в Коммунарке, поблагодарив Проценко за высокий уровень организации работы.

Путин поинтересовался у главврача его оценкой организации работы по борьбе с коронавирусом на территории России. По словам Проценко, на сегодняшний день существует два сценария развития: «азиатский», когда ситуация быстро утихает, и «итальянский», когда она нарастает, передают «Известия».

При этом он заверил, что его госпиталь «готов трансформироваться, если будет большое количество больных».

«То есть прямо сейчас мы готовы из 606 коек превратить 190 в реанимационные, плюс поднимаем аппараты ИВЛ из складов, и все эти 600 коек становятся таким большим реанимационным центром, который собирает специалистов со всего города высоких компетенций», — заявил он о возможных мерах при «итальянской» модели.

По словам врача, если ситуация в России будет развиваться по китайскому пути, все врачи «будут самые радостные», и ситуация наладится уже в апреле-мае. При этом он все же призвал готовится к худшему.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Путин запечатлен в желтом защитном костюме при посещении больницы в Коммунарке. Медперсонал помог президенту надеть костюм, респиратор и бахилы, передавало Федеральное агентство новостей.

Национальный лидер высоко оценил работу сотрудников медицинского центра, отметив слаженность медиков.

Больница в Коммунарке была сооружена специально для изоляции и лечения пациентов с коронавирусом. На данный момент под наблюдением медиков центра находится 412 человек. За последние сутки из учреждения были выписаны 70 пациентов, у которых не подтвердился диагноз.

Согласно официальным данным ВОЗ на вечер вторника, в России общее число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 438. Летальных случаев не зафиксировано.