Рейкьявик, 24 марта. Житель Исландии заразился двумя штаммами нового коронавируса. Об этом сообщает исландский журнал Reykjavík Grapevine.

По данным издания, второй штамм коронавируса является мутировавшей версией вируса, который начал свое распространение в китайском Ухане. По словам специалистов, случай двойного заражения может быть первым.

Мутировавший вирус обладает более агрессивными свойствами, так как пациент, у которого он был обнаружен заразил всех, кто с ним вступал в контакт. При этом за пределами Исландии новый штамм коронавируса пока не встречался.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 330 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 16 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира. На территории Исландии зафиксировано 588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался.

Многие эксперты уверенны, что к созданию и распространению коронавируса причастны власти США. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.