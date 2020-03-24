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Коронавирус

Житель Исландии заразился сразу двумя штаммами коронавируса

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Житель Исландии заразился сразу двумя штаммами коронавирусаРейкьявик, 24 марта. Житель Исландии заразился двумя штаммами нового коронавируса. Об этом сообщает исландский журнал Reykjavík Grapevine.

По данным издания, второй штамм коронавируса является мутировавшей версией вируса, который начал свое распространение в китайском Ухане. По словам специалистов, случай двойного заражения может быть первым.

Мутировавший вирус обладает более агрессивными свойствами, так как пациент, у которого он был обнаружен заразил всех, кто с ним вступал в контакт. При этом за пределами Исландии новый штамм коронавируса пока не встречался.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 330 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 16 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира. На территории Исландии зафиксировано 588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался.

Многие эксперты уверенны, что к созданию и распространению коронавируса причастны власти США. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.

Житель Исландии заразился сразу двумя штаммами коронавируса

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