Apple подняла цены на 10%

Москва, 24 марта. Американская компания Apple повысила цены на улучшения и дополнительные опции на своих устройствах на 10%. Об этом сообщил портал MacRumors.

Подорожание коснулось топовых версий компьютеров: MacBook Pro, iMac, iMac Pro и Mac mini. Повышение цены зафиксировали на рынках Канады, Австралии, а также европейском и азиатском. Цены выросли в среднем на 10%.

По данным портала, апгрейд 16-дюймового MacBook Pro с восьмиядерным процессором 2300 мегагерц вырос в цене со 180 фунтов до 200 фунтов. Увеличение оперативной памяти до 32 гигабайт аналогичного устройства выросло в цене на 40 фунтов ― до 400 фунтов.

При этом стоимость базовых версий продуктов Apple осталась прежней. Авторы статьи отмечают, что подорожание может быть связано с колебанием курсов валют, ограничением поставок, а также проблемами с рабочей силой на заводах в КНР.

Ранее Apple ограничила продажу iPhone из-за вспышки коронавируса. IT-гигант запретил продажу более двух смартфонов одинаковой модели в одни руки.