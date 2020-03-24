В РПЦ назвали условия для ограничения доступа в храмы из-за коронавируса

Москва, 24 марта. Русская православная церковь ограничит доступ в храмы после того, как власти РФ запретят посещение публичных мест, а также будет прекращена работа общественного транспорта. Об этом говорится в письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия.

«Вопрос об ограничении доступа в храмы для присутствия за богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест», — говорится в документе.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 330 тысяч человек. От коронавируса погибло более 16 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют прямое отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.