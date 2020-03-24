Миллионы украинцев теряют работу из-за объявленного Зеленским карантина

Киев, 24 марта. Украинские граждане продолжают терять рабочие места из-за объявленного властями карантина. Об этом заявил экономист Виктор Скаршевский, выступая в эфире канала InterVizor.

По его словам, тот факт, что украинская экономика все еще жива, сам по себе является чудом.

«Это чудо, что экономика Украины еще продолжает функционировать. Они говорили о создании миллиона рабочих мест за пять лет. С этими ограничительными мерами правительство за две недели уничтожило один миллион рабочих мест в сфере услуг», — отметил он.

Эксперт сослался на данные Торгово-промышленной палаты Украины, согласно которым 500 тыс. предпринимателей-физлиц потеряли доходы, а они давали рабочие места 3,5-4 млн украинцев.

Скаршевский напомнил, что рецессия на Украине и так длится около 8 месяцев, а карантин может серьезно усугубить негативные последствия для экономики.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о трехнедельном карантине. В стране закрываются все учебные заведения, отменяются массовые мероприятия, а транспорт переходит в особый режим. Метро прекращает работу, а в автобусах и троллейбусах разрешено перевозить не более 10 человек за раз.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Китае, Иране, Испании, Италии, Германии и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.