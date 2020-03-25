Сирия, 25 марта. Автоколонна из 150 грузовиков США прибыла в Сирию из Ирака. Протурецкие боевики обвиняются в похищении человека в Африне. Один из членов SDF**** был убит неизвестными на юге Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков в Хаме.

ВС Турции и протурецкие силы: обвиняются в похищении человека в городе Африн.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве пожилого сирийца в поселении Сувейдан-Джазира в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: провели обыски в городе Дибан на юго-востоке от Дейр-эз-Зора; потеряли одного из своих боевиков в результате нападения неизвестных на юге Хасаки.

Соединенные Штаты: переправили автоколонну из 150 грузовиков из Ирака в Хасаку.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что протурецкие боевики организовали похищение жителя города Африн. Родственники молодого человека не осведомлены о его текущем местонахождении. Предполагается, что в скором времени им может поступить требование о выкупе.

Между тем стало известно, что один из сирийцев, пострадавших в результате прогремевшего 23 марта в городе Аль-Баб взрыва, скончался. Как передает информагентство Syrian Network for Human Rights, мужчина по имени Мухаммад Саид Аль-Рагхеб умер в больнице от полученных травм. Напомним, в результате детонации заминированного автомобиля также пострадали и двое детей. Никакой информации об их состоянии на данный момент не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (JennRollins1002) сообщает о том, что курдские боевики вновь приступили к обыскам на юго-востоке от Дейр-эз-Зора. Были обследованы районы города Дибан. Информации о результатах операции пока не поступало.

Напомним, накануне также прошли рейды в городе Шхиль, который находится севернее Дибана. Поддержку «Демократическим силам Сирии» оказывали ВВС международной коалиции во главе с США.

Несмотря на это, в оккупированных SDF районах продолжаются нападения неизвестных. Так, Twitter-канал (DeirEzzor24) заявляет об убийстве 60-летнего сирийца в населенном пункте Сувейдан-Джазира. Он был застрелен у дверей собственного дома. Местные активисты обвиняют в случившемся террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность.

Провинция Хама

Оппозиционный новостной портал Masar Press Agency сообщает об обстрелах Сирийской арабской армии (САА) в провинции Хама. Под огнем артиллерийских дивизионов сил САР оказались военные объекты террористов в окрестностях населенного пункта Зайзун. В то же время связанные с боевиками источники умалчивают о том, что ударам правительственных сил предшествовали провокационные обстрелы со стороны террористов.

Напомним, по итогам переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшихся в Москве 5 марта, было принято решение о введении режима тишины в Идлибской зоне деэскалации. Однако боевики не перестают пренебрегать его соблюдением.

Провинция Хасака

В районы, подконтрольные «Демократическим силам Сирии» (SDF), прибыл очередной американский военный конвой. Telegram-канал (NovostiDamask) передает, что 150 грузовиков США с материально-техническим обеспечением въехали на территорию Хасаки из Иракского Курдистана. Автоколонна направилась в сторону американских военных объектов.

Тем временем на юге провинции произошло нападение неизвестных. По данным интернет-портала Step News Agency, налетчики застрелили двух курдских боевиков в поселении Аль-Харири южнее города Аш-Шаддади. Отмечается, что нападавшие передвигались на мотоциклах. В совершении атаки подозреваются подпольные ячейки «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.