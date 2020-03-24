Нарушивший карантин Джиган устроил «пир во время чумы» с копией своей жены

Москва, 24 марта. Рэпер Джиган, вернувшись из Майами, должен был в течение двух недель находиться под карантином, чтобы не подвергать окружающих риску заражения. Однако артист нарушил предписания Роспотребнадзора, устроив шумную вечеринку с друзьями и копией своей жены. Кадры веселья участники застолья выложили в Instagram.

Судя по всему, Джиган и его друзья особо не задумывались о возможных последствиях своего поведения, устроив, по меткому замечанию подписчиков, пир во время чумы. Звезды курили кальян и сигары, а также показывали жаркие танцы.

«Я прилетел из Америки домой, и нам сказали сидеть две недели на изоляции. Я не знаю, что это, да и не важно. Я чувствую себя хорошо. Сейчас приедут еще звукорежиссер, битмейкер и вся моя команда. Попробуем сделать что-то новое», — заявил скандальный рэпер, передает Kp.ru.

Одной из участниц вечеринки стала бразильская певица Габриэлла Да Силва, внешне похожая на жену Джигана Оксану Самойлову. Рэпер, не стесняясь супруги, назвал исполнительницу своей королевой и вручил ей импровизированный подарок.

Пользователям социальной сети пришлась не по душе очередная скандальная выходка Джигана. Они вспомнили похожий случай с инфекционистом из Ставрополья, которая, нарушила карантин, вернувшись Испании, позже у женщины обнаружили коронавирус.