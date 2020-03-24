Генсек ООН призвал G20 отменить санкции из-за пандемии коронавируса

Нью-Йорк, 24 марта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров стран G20 отменить действие санкций в условиях эпидемии коронавируса. Об этом говорится в его письме к участникам G20.

«Я призываю отказаться от санкций, наложенных на страны, чтобы обеспечить доступ к еде, предметам первой необходимости и медицинской помощи для борьбы с корнавирусом», — написал Гутерреш.

Ранее стало известно, что саммит G20 состоится 26 марта в формате видеоконференции и будет посвящен вопросам борьбы с коронавирусом. Россия получила приглашение принять участие в экстренном саммите G20.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных коронавирусом во всем мире достигает 330 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 16 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.