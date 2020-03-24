Минтранс вывезет россиян с Украины из-за коронавируса

Москва, 24 марта. Минтрансу совместно с МВД РФ, Роспотребнадзором и ФСБ предстоит вывезти украинских граждан из России, а россиян вернуть из Украины на родину. Поручение было опубликовано на сайте кабмина по итогам заседания оперативного штаба.

Минтранс также должен вывезти россиян из всех стран, где распространен новый тип коронавируса. Как сообщает телеканал «360», рейсы будут организованы во все московские аэропорты. При необходимости подключится авиация Минобороны, МЧС и Управления делами президента.

Ранее во вторник генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к лидерам G20 с открытым письмом, в котором говорится, что борьба с распространением коронавирусной инфекции потребует беспрецедентных мер. По его словам, для того, чтобы решить эту проблему, нужно разработать план «военного времени». Он подчеркнул, что у глав G20 «есть исключительная возможность выступить с мощным пакетом ответных мер для устранения различных угроз от коронавируса».

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. На первом месте среди стран, где зарегистрировано наибольшее число заболевших коронавирусом, находится Италия. Также большое число заболевших во Франции, Испании, Германии.

Ранее стало известно о 57 новых случаях заражения COVID-19 в 14 регионах России. Всего в стране зарегистрировано 495 случаев, 22 человека вылечились, смертей нет, передавала «Газета.ру».