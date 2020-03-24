Минпромторг РФ может разрешить использовать косметику для дезинфекции

Москва, 24 марта. Правительство России поручило Минпромторгу и Роспотребнадзору проработать вопрос использования любых спиртосодержащих жидкостей для дезинфекции. Такое распоряжение было сделано по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Роспотребнадзору совместно с Минпромторгом России проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции», — говорится в документе.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила министерству транспорта организовать вывоз россиян из охваченных коронавирусом стран (разрешается использовать для это силы Минобороны РФ, МЧС и Управделами президента), а МИДу — составить списки граждан, которые хотят вернуться в Россию. На вывоз россиян будут выделены средства Резервного фонда правительства РФ.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Китае, Иране, Испании, Италии, Германии и США.