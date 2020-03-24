Сатановский объяснил, как РФ оказалась единственным помощником Италии в борьбе с COVID-19

Москва, 24 марта. Востоковед и экономист Евгений Сатановский прокомментировал ситуацию вокруг Италии, которая стала эпицентром распространения коронавирусной инфекции в Европе, заметив, что РФ стала единственным помощником в решении этой проблемы.

«Массированный десант российских военных медиков в охваченную коронавирусом Италию можно рассматривать, как учения, которые есть наилучшая форма тренировки кадров», — написал эксперт, назвав отправку российских медиков и военных «беспрецедентным по возможным последствиям прорывом в европейское общественное и политическое пространство».

Он заметил, что во время кризисных ситуаций становится понятно, кто что из себя представляет и что стоит. На наглядном примере с коронавирусной инфекцией видно, что представляет собой европейская солидарность и помощь НАТО и США. Хотя, как заметил Сатановский, американцы обещали европейцам годами и десятилетиями эту самую помощь. Однако на практике никто, кроме России и Китая, на помощь не пришел.

«Трампу не до того. И Макрону. А Меркель в домике. Она сама на карантине. Занята. Судя по всему — пьет. Не приставайте к ней со своей Италией», — объяснил Сатановский в своем Telegram-канале «АРМАГЕДДОНЫЧ».

Напомним, жители Италии поблагодарили Россию за помощь стране в борьбе с коронавирусной инфекцией, заменив флаг Евросоюза российским триколором. Соответствующие кадры появились в Сети.

Российский президент Владимир Путин 21 марта заявил о готовности оказать помощь Италии в борьбе с распространением COVID-2019. В страну были направлены несколько военных самолетов с медиками на борту и специальным оборудованием для диагностики заболевания.