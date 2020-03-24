Бандформирования Триполи приступили к ликвидации Фатхи Башаги — террористы борются за власть

Противостояние между функционерами триполитанского правительства растет с каждым днем, и сейчас, видимо, настала кульминация соперничества за сферы влияния среди бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, засевшего в ливийской столице. В официальном аккаунте так называемых «Сил защиты Триполи» был опубликован целый фильм-расследование, содержащий обвинения министра внутренних дел ПНС Фатхи Башаги в различных преступлениях.

Видимо, Башага и его ведомство не раз перешли дорогу местным бандформированиям, если они решили «убрать» одного из высокопоставленных триполитанских «чиновников» не типично бандитскими физическими методами, а действуя более тонко и изящно, оставляя все меньше шансов и дальше сидеть на нагретом местечке.

В фильме акцентируется внимание на последних событиях — после захвата в плен пилота ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) Амера Аль-Джагама министр внутренних дел так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага отказался выдать его генеральному прокурору под надуманным предлогом, на что последовала острая реакция прокурора.

После этого представитель МВД ПНС продолжил свои поездки в разные страны, где прочно укрепили свои позиции террористические ячейки группировки «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) — Катар, Турция, Тунис и другие. Были и такие поездки, информация о которых не распространялась — например, во Францию и Марокко. Вслед за этим Фатхи Башага выпустил заявление, в котором призвал США организовать военную базу в Ливии, тем самым признаваясь в предательстве интересов страны и ее народа.

В эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты России Александр Малькевич отметил, что на наших глазах сегодня разворачивается удивительная история.

«С одной стороны, хочется ее назвать: «Крысы бегут с корабля». С другой — «пауки в банке, которые начинают поедать друг друга». Террористический режим в Триполи, предчувствуя свою скорую кончину, начинает разлагаться на наших глазах самыми удивительными формами. Часть триполитанских боевиков вдруг решила откреститься от другого террориста – МВД ПНС Фатхи Башаги, и они выпустили целый фильм про него абсолютно некомплиментарного, осуждающего характера, где рассказывают, как он участвует в боевых действиях, водит дела с американскими дипломатами. На наших глазах уникальная ситуация: от террористических деяний и бандитских закидонов Башаги в шоке оказываются другие боевики и террористы. Т.е. он для некоторых из них даже «too much», — говорит Малькевич.

Эксперт выразил предположение, что часть боевиков, плотно засевших в Триполи, видимо, хотят произвести переворот и «сдать» самых агрессивных бандитов и убийц, руки которых по локоть в крови. По мнению Александра Малькевича, с этой целью участники триполитанских бандформирований и готовят необходимые «пиар-мероприятия», а также ликвидируют конкурентов не классическими бандитскими методами, а в медийном пространстве.

«Конечно, физически ликвидировать невозможно, видимо, и по причине того, что у него (Фатхи Башаги — Прим. ФАН) на услужении сотни головорезов. В том числе, Карра, хозяин частной ливийской тюрьмы «Митига». На мой взгляд, эти новые способы — тревожный звоночек как для номинального главы Триполи Сарраджа, так и для Башаги: ничего не бывает просто так», — говорит Малькевич.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт», политолог Антон Бредихин в эксклюзивном комментарии ФАН рассказал, что противоречия в Триполи сегодня не что иное, как обычная борьба группировок, которые есть в составе ПНС Ливии. По мнению эксперта, разные кланы и группы стремятся получить поддержку, в том числе за рубежом, и опереться на американцев и страны Персидского залива.

«Учитывая важную роль Турции в данной ситуации, которая имеет свои военные формирования и, возможно, уже увеличивает свою военную базу на территории Ливии, открытие еще и американской базы будет еще одним мощным фактором дестабилизации для страны в целом. И, видимо, в данной ситуации такой дисбаланс на различных руководящих уровнях вызовет то, что Российской Федерации придется проводить миротворческую операцию по стабилизации ситуации на территории Ливии по аналогии с сирийской. Я вижу только один прогноз: видимо, придется России вмешиваться и с военной точки зрения в стабилизацию уже затянувшегося ливийского конфликта», — убежден Антон Бредихин.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе с корреспондентом ФАН напомнил, что правительство Файеза Сарраджа контролирует менее 15% всей территории Ливии. Но даже над Триполи ПНС властно только частично, если посмотреть на структуру Правительства.

«Вы не забывайте, что есть еще группировки, которые там действуют. До операции Хафтара они методически воевали между собой и заключали периодические перемирия, хотя реально ему так и не подчинялись. То есть в период операции Хафтара в Триполи они объединились формально против общего врага, но часть из них воюет на фронте, другая часть продолжает сидеть в самом городе. И периодически они делят сферы влияния, в том числе, апеллируя и к другим игрокам — к Италии, США, Турции», — утверждает Борис Рожин.

По мнению собеседника ФАН, эти группировки пытаются найти внешнего спонсора, который обеспечит им сохранение власти при сценарии, если Саррадж устоит, или же хотя бы в текущих условиях, когда идет борьба и передел влияния в самом городе.

«Это длится уже далеко не первый год, и мы можем быть уверены, что Саррадж не сможет привести это все к общему знаменателю и заставить соблюдать местные законы и подчиняться единому центру управления», — говорит Рожин.

Комментируя осуждение со стороны боевиков фигуры министра МВД ПНС Фатхи Башаги, эксперт напомнил, что по сути, значительная часть триполитанских деятелей — это обычные банды, которые «переоделись в форму и имитируют некое государство».

«Фактически они недалеко ушли от тех банд, которые существовали еще во времена свержения Каддафи. Естественно, они начинают друг друга называть бандитами, государственными преступниками, предателями революции, потому что, в принципе, они за эти годы, которые прошли со времен свержения Каддафи и военной интервенции НАТО, так и не смогли стать полноценным автором государственного строительства. Это полубандитские формирования. И когда у них начинаются разборки за государственные титулы и должности, они начинают друг друга так называть. Но правда в том, что обвинители не особо отличаются от тех, кого они так клеймят», — заявил Рожин.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о междоусобицах в рядах ПНС — один из последних инцидентов был связан с именем все того же Фатхи Башаги, который продолжает ссориться с рядом бандформирований, ранее поддерживаемых ПНС. Например, с одной из группировок «Сил защиты Триполи» Ан-Наваси. Сообщалось, что боевики покинули свои позиции в столице, перейдя на охрану правительственных кварталов. Кроме того, конфликт произошел и с лидером одной из зинтанских группировок под руководством Эмада Трабельси, чьего брата Абдаллу обвиняли в коррупции.

Кроме того, в начале марта бригада «ан-Наваси» и «Ополчение революционеров Триполи» планировали штурмовать штаб-квартиру МВД ПНС Ливии.

Президент ФЗНЦ Александр Малькевич отметил, что в грядущем «списании» скомпрометировавших себя бандитов видит интересное «зерно».

«Мы говорили и будем говорить на всех мировых площадках о необходимости создания международного трибунала по преступлениям в Ливии. И эти все материалы, которые сейчас вываливаются на общественное обсуждение, всем нам пригодятся, потому что, я надеюсь, что сейчас, когда в ускоренном темпе бандиты начнут друг друга сдавать, мы узнаем еще много интересного, и все это послужит делу восстановления законности и справедливости в Ливии. И страна очистится от тех, кто захватил власть в ее столице», — заключил Малькевич.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что глава «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага замешан во множестве преступлений. Представители «Сил защиты Триполи», опубликовавшие о нем масштабное видео-расследование, считают, что он должен понести за это ответственность.

1 Организация запрещена на территории РФ.