Владимир Путин сделал ставку на врачей

Президент России Владимир Путин посетил инфекционную больницу в поселке Коммунарка. Там находятся больные и пациенты с подозрением на коронавирус. Глава государства отметил высокое качество работы коллектива больницы и поблагодарил весь медицинский персонал.

«У людей, которые идут на поправку, совершенно другая жизнь начинается, все это в значительной степени благодаря вам», — высказался президент.

Эксперты считают, что визит главы страны в разгар пандемии в инфекционную больницу, где борются с коронавирусом, — это важный сигнал обществу: нет причин для паники. Российское здравоохранение находится на высоком уровне, и все механизмы работают как часы, что отметил и лидер государства. В частности, он сказал, что врачи больницы «работают как часики, хорошие и слаженные. Чувствуется, что люди знают, что делать и как делать».

«Президент мало того что на рабочем месте — он еще и со всей страной занимается тем, что организует мероприятия по минимизации угроз для здоровья граждан в связи с пандемией коронавируса», — заявил Федеральному агентству новостей политолог Алексей Мартынов.

Своим визитом в Коммунарку президент лично опроверг циркулировавшие в последние дни в блогосфере слухи, что он будет работать в период пандемии в Сочи или на Валдае. Владимир Путин решил лично проверить главную клинику, куда доставляют больных и пациентов с подозрением на коронавирус, и тем самым показал, что делает ставку на врачей.

«Президент — со своей страной», — уверенно констатировал Мартынов.

Эксперт напомнил, что никто из европейских лидеров не решился на такой ответственный шаг, как посещение больницы, где проходят лечение больные коронавирусом. Он также отметил, что «распространяется много так называемых fake news, на которых пытаются получать, как сейчас говорят, «хайп», увеличивать тиражи и просмотры».

Политолог убежден в необходимости ужесточения законодательства в части распространения ложной информации в ситуациях, близких к чрезвычайным.

«Я считаю, что за это нужно жестко наказывать. Необходимо в этой части ужесточать законодательство. Особенно жесткие меры нужны в такие сложные периоды если еще не чрезвычайной ситуации (ведь режима ЧС нет), то ситуации, требующей мобилизации всего общества. И те, кто явно дезориентирует общество или сеет панику, заслуживают самых суровых санкций со стороны государственных органов и соответствующих служб», — подытожил он.

Вопрос об ужесточении наказания будет рассматриваться в Государственной думе 25 марта.

Ранее глава государства внес предложение поддержать врачей, борющихся с коронавирусом. Путин поручил кабинету министров, министерству здравоохранения решить вопрос с поддержкой врачей и увеличить фонд оплаты труда для сотрудников, кто работает в особых условиях, за интенсивность и напряженность труда.