Басков обещал Буйнову жаркую вечеринку по случаю дня рождения

Москва, 24 марта. Известный российский певец Николай Басков пообещал устроить своему коллеге и другу Александру Буйнову жаркую вечеринку по случаю его 70-летия.

«Ты — невероятный артист, человек-эпоха, твои песни стали судьбоносными в жизни многих людей. Мы еще обязательно отметим твой юбилей и погуляем незабываемо и жарко! Я возьму огнетушитель», — пишет Басков в Instagram.

Он отметил, что Буйнов является необыкновенно тонким музыкантом с неповторимым тембром, который всегда приносит своим поклонникам радость и позитив, пишет портал «Дни.ру».

Ранее Буйнова поздравила с днем рождения Алла Пугачева. Королева российской эстрады выложила фотографию, на которой она стоит вместе с певцом на сцене. Примадонна будто светится от счастья, и этого не могли не заметить поклонники артистки.

Подписчики отметили, что оба артиста выглядят необычайно молодо для своих лет. Впрочем, некоторые интернет-пользователи попытались образумить поклонников певцов, отметив, что их молодость — заслуга фотошопа и пластических хирургов.

Александр Буйнов – популярный в 90-х годах певец, который выступает преимущественно в жанрах поп-музыки и шансона. Наиболее известные его песни — «Две жизни», «Танцуй, как Петя», «Пустой бамбук», «ВДВ — с неба привет», «Капитан Каталкин» и «Мои финансы поют романсы».

Имеет звания народного артиста России, заслуженного артиста России, народного артиста Ингушетии, а также орден Почета и орден Дружбы.