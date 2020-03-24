Мэр Нью-Йорка заявил, что США не справятся с коронавирусом без помощи армии

Нью-Йорк, 24 марта. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что США не смогут справиться с эпидемией коронавируса без помощи вооруженных сил страны.

По его словам, эпидемия коронавируса приобрела общенациональный масштаб. При этом Нью-Йорк стал эпицентром распространения заболевания.

«Я считаю, что наши вооруженные силы не знают себе равных в организации, мобилизации, логистике и транспортировке… Вооруженные силы США - это единственная сила, способная обеспечить бесперебойную доставку медперсонала, припасов и оборудования туда, где они необходимы», — пояснил мэр.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса достигает 330 тысяч человек. От коронавируса погибло более 16 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира. В США зафиксировано более 42 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, погибло 559 человек.

Многие эксперты уверены, что США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.