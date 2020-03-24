Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо после ссоры с Джиганом

Москва, 24 марта. Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова продолжает хранить молчание по поводу размолвки с мужем. Однако внимательные подписчики заметили свидетельства разрыва отношений.

Жена артиста никак не комментирует события, которые привели к тому, что она фактически сбежала из США от Джигана. Более того, девушка не планирует разводиться со звездой поп-сцены.

Однако подписчики обратили внимание на то, что Самойлова больше не носит кольцо. Ранее она не снимала украшение даже на пляже, а на последних снимках, опубликованных в Instagram, появляется без него.

Напомним, Джиган вместе с семьей уехал в США, где в одной из клиник Самойлова родила рэперу четвертого ребенка. Однако радостное событие было омрачено неадекватным поведением артиста. Исполнитель проводил эфиры с поклонниками в состоянии опьянения и нецензурно выражался в присутствии детей.

Позже стало известно, что Джиган был помещен в американский реабилитационный центр для лечения наркотической зависимости. После этого Самойлова вместе с детьми покинула Майами, вернувшись в Москву. Сам артист при этом остался во Флориде.

Ранее Оксана Самойлова рассказала о жизни под карантином в Москве. Девушка с детьми была вынуждена самоизолироваться в связи с тем, вернулась из заграничной поездки, передавало Федеральное агентство новостей.