Сирия, 24 марта. Турецкий солдат был ранен в результате взрыва СВУ на пути следования военного конвоя в Идлибе. Курдские боевики провели рейды в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре. ВС Ирака задержали пять предполагаемых террористов ИГ1 в провинции Дияла, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС Турции и протурецкие силы: понесли потери в результате детонации СВУ у населенного пункта Сфухон в Идлибе; патрулировали участок шоссе М-4 к юго-востоку от Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: провели рейды в городе Шхиль юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

ВС Ирака: обследовали пустынные районы иракской провинции Дияла и задержали пять подозреваемых в связях с ИГ лиц.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (Sada_AlSharqieh) сообщает о новых рейдах «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в Восточном Дейр-эз-Зоре. Обыски состоялись в городе Шхиль, в районе которого ранее были замечены вертолеты ВВС международной коалиции. Данные о результатах обследования территории пока не были опубликованы.

Как правило, подобные операции оборачиваются арестом лиц, неугодных самопровозглашенной курдской администрации, или же приводят к пополнению рядов SDF посредством принудительной мобилизации.

Провинция Даръа

Новостной портал Syria Call сообщает о том, что жители города Аль-Карак в провинции Даръа сформировали добровольческие отряды, задачей которых станет обеспечение безопасности и борьба с участившимися похищениями и грабежами. Местные источники передают, что в состав новообразованного формирования, получившего название «Народное гражданское движение», вошли около 40 молодых людей.

Как известно, в регионе время от времени происходят вылазки неизвестных боевиков, которые, как предполагается, действуют в координации с силами международной коалиции из района Ат-Танфа.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (IdlibEn) сообщает о детонации мины на пути следования турецкого конвоя. Взрыв прогремел неподалеку от населенного пункта Сфухон, в результате чего пострадал один из солдат ВС Турции, а также был поврежден бронеавтомобиль. Ни одна из антиправительственных бандгрупп пока не заявляла о своей причастности к случившемуся. Как отмечается, военная колонна следовала в сторону наблюдательного поста «Шир Магар».

Между тем боевики так называемого Временного правительства Сирии, связанного с протурецкими группировками, заявили о введении комендантского часа на контролируемой ими территории в связи с коронавирусом.

ВС Турции провели патрулирование на участке шоссе М-4, пролегающем между населенными пунктами Серакиб и Мсебин, к юго-востоку от Идлиба. Напомним, накануне в этом районе состоялось второе совместное патрулирование Турции и РФ, которое прошло в сокращенном формате. Анкара обязалась обеспечить безопасность в зоне патрулирования в ближайшее время.

В западных районах провинции, контролируемых террористами группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», произошло убийство. Информационный портал Al Nour сообщает о том, что в районе Сахль ар-Рудж было найдено тело человека. Оно находилось на дне колодца.

Ирак

Ввиду активизации вылазок боевиков «Исламского государства»1 в провинции Дияла вооруженные силы Ирака приступили к спецоперации, направленной на поиск «спящих ячеек» террористической группировки. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (wakaltyaqein), по подозрению в сотрудничестве с террористами в регионе были задержаны пять человек. Более подробной информации пока не поступало. Напомним, накануне на северо-востоке Диялы были убиты или ранены как минимум шесть иракских солдат. Они подверглись нападению группы боевиков ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.