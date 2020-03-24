Школьников убило ударом тока во время игры в прятки на подстанции в Мичуринске

Тамбов, 24 марта. Двое детей погибли от удара током во время игры в прятки на территории электроподстанции в Мичуринске. Безжизненные тела школьников были обнаружены во время планового обхода объекта. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Тамбовской области.

Трагический инцидент произошел 23 марта. По предварительной версии, трое школьников играли в прятки рядом с электроподстанцией. Двое из них решили спрятаться на крыше трансформатора. Они забрались туда и получили электрический удар, в результате которого скончались.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Правоохранители опрашивают свидетелей трагедии. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.